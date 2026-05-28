LSDM: Qeveria e Mickoskit ka para për tenderë kriminalë, por jo për referendum të qytetarëve
LSDM sot ka akuzuar Qeverinë e Mickoskit se pranon se nuk ka para për të organizuar një referendum, në të cilin qytetarët duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre.
Nga atje thonë se para për tendera ka, por për referendum nuk ka.
"Ky është një tjetër konfirmim se nuk ka para në buxhet. E kemi thënë këtë për muaj të tërë, sepse ata marrin hua çdo ditë.
Ka para vetëm për grupin kriminal OBRM-PDUKM
Ka para për 161 tendera për kompaninë familjare të Tomovskit, ka para për 93 tendera për Mastef, ka para për 51 tendera përmes komunave për kompaninë e preferuar të qeverisë, Piramida Building, ka para për 74 tendera për Landi Group, ka 9 milionë euro për një kompani me vetëm dy punonjës, ka 1.2 milionë euro për një kompani afër ZNAM përmes Postës.
Ka para për tenderët e tyre kriminalë. Ka para për një aeroplan të ri që Mickoski të dalë në det.
Nuk ka para për paga më të larta, nuk ka para për një pagë minimale prej 600 eurosh, nuk ka para për masa për qytetarët, nuk ka para për subvencione për fermerët.
Nuk ka referendum në të cilin qytetarët duhet të vendosin për fatin e tyre, të ardhmen e familjeve dhe fëmijëve të tyre.
Qytetarët nuk duan të paguajnë çmimin e krimit të Mickoskit dhe bandës së tij.
Qytetarët duhet ta marrin vendimin për të ardhmen në duart e tyre", thonë nga LSDM./Telegrafi/