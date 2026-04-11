Rritje çmimesh në restorante dhe bujtina në Shqipëri, Dervishi shpjegon shkaqet
Kryetari i Shoqatës së Restoranteve dhe Bujtinave Shqiptare, z. Kujtim Dervishi, në një intervistë për Tv Klan, ka shprehur optimizëm të kujdesshëm për sezonin turistik 2026, duke theksuar mundësitë, por edhe sfidat kryesore që pret sektori.
Z. Dervishi deklaroi se shoqata e pret me padurim sezonin veror, i cili aktivizon të gjithë zinxhirin turistik, megjithëse bujtinat funksionojnë edhe gjatë dimrit.
Sipas tij, vizitorët kryesorë të bujtinave shqiptare vijnë nga vendet nordike, Gjermania, Franca, Polonia, Çekia dhe shtetet arabe. Ai vuri në dukje se situata e luftës në Lindjen e Mesme ka krijuar një hapësirë mundësie për Shqipërinë, duke e pozicionuar vendin si një destinacion të qetë dhe pa probleme. “Ne jemi përgatitur për këtë. Parashikojmë një fluks turistik në rritje”, u shpreh ai.
Megjithatë, Dervishi theksoi se sfidat e vjetra mbeten pengesë kryesore. Ai i bëri thirrje qeverisë për më shumë investime në infrastrukturë, rrugë, ujë dhe energji elektrike, veçanërisht në zonat malore dhe në bregdet (si Saranda). Gjithashtu, ai vuri në dukje shqetësimin për rritjen e çmimeve të karburantit dhe lëndëve të para, të shkaktuara nga lufta, gjë që ka sjellë një rënie të punës deri në 20% dhe ka frikësuar konsumatorët. Për pasojë, ai parashikon një rritje të çmimeve edhe për klientët gjatë sezonit.
Lidhur me cilësinë e shërbimit, Dervishi e cilësoi atë si një “problem të kahershëm”, por vuri në dukje përmirësime në vitet e fundit. Ai vlerësoi pozitivisht kontributin e punonjësve nga Filipinet, duke i cilësuar si “vlerë e shtuar për turizmin shqiptar”, për shkak të standardit të tyre të lartë të edukatës dhe punës. Sa i përket bizneseve të vogla familjare, ai theksoi se ato mbijetojnë falë mikpritjes autentike shqiptare dhe çmimeve favorizuese.
Në përfundim, kryetari i shoqatës shprehu shqetësimin për ndikimin e luftërave (Ukrainë, Lindje e Mesme) në ekonominë globale dhe turizmin shqiptar, por shprehu besim se Shqipëria mund të tërheqë turistët që po largohen nga destinacione si Dubai. Ai apeloi për përgatitje më të mirë nga qeveria dhe pushteti vendor, duke përfshirë lehtësira për autobusët turistikë dhe rregulla më të qarta ligjore./Tv Klan