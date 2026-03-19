Rritja e pensioneve për 1.000 denarë nga 1 marsi u miratua në Komisionin amë në Kuvend
Komisioni i Kuvendit për Politikë Sociale, Demografi dhe të Rinj e dërgoi projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor për procedurë të mëtejshme në Kuvend. Me ndryshimet, përmes një procedure të shkurtuar, propozohet rritja e të gjitha pensioneve për 1.000 denarë nga 1 marsi i këtij viti.
Deputetja Angelinka Petkova nga OBRM-PDUKM theksoi se kjo është ndryshimi i katërt i ligjit, dhe pensionistët kanë marrë rritje totale prej 7.000 denarësh në pak më pak se dy vjet.
“Me këto ndryshime ligjore parashikohet katërta rritje e të gjitha pensioneve për 1.000 denarë për të gjithë pensionistët që kanë përfituar të drejtën e pensionit deri më 28 shkurt 2026. Nga 1 marsi do të marrin 1.000 denarë shtesë. Me këto ndryshime ligjore, Qeveria e Republikës së Maqedonisë arriti qëllimin strategjik për të përmirësuar standardin e të gjithë pensionistëve, dhe ky përfitim prej 7.000 denarësh, rritje totale e pensioneve deri tani, e kanë ndjerë mbi 320.000 pensionistë”, tha Petkova.
Sipas deputetes Imrlije Saliu-Fetai nga VLEN, zgjidhja e re ligjore ka si qëllim përmirësimin e standardit të pensionistëve.
“Me këto ndryshime ligjore, siç kemi premtuar, i kemi realizuar ato premtime. Tani jemi në fazën përfundimtare të rritjes së pensioneve për 7.000 denarë. Faza të mëparshme rezultuan me dy rritje prej 2.500 denarë secila, dhe tani kemi një rritje lineare tjetër prej 1.000 denarë për të gjitha kategoritë e pensionistëve. Ky fakt ka rëndësi të madhe për pensionistët dhe do të ketë përfitime në uljen e varfërisë”, tha Saliu-Fetai.