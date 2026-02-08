Rritja e pagave, Mickoski në Qeveri do të takojë përfaqësuesit e Sindikatës së Administratës
Kryeministri Hristijan Mickoski do të takohet sot në Qeveri me përfaqësuesit e sindikatave në fushën e administratës.
Javën e kaluar, ai zhvilloi një takim me disa nga përfaqësuesit e Sindikatave, pas të cilit kryetari i sindikatave, Trpe Deanovski, informoi se Qeveria e kishte pranuar kërkesën e tyre, por, siç theksoi ai, jo plotësisht.
Rritja e pagave do të jetë gjatë disa viteve, në tre këste, secila prej tetë përqind.
Kujtojmë se përveç sindikatës së admimistratorëve, edhe nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë kërkoi rritje të pagës minimale prej 600 eurove, ndryshe, si formë revolte ata do të bllokojnë të martën Kuvendin, e më pas edhe institucionet kyçe të vendit.
