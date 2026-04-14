Rritja e çmimeve të naftës nxit bumin e automjeteve elektrike në Azi
Rritja e çmimeve të naftës si pasojë e konfliktit në Lindjen e Mesme po ndryshon ndjeshëm tregun e automjeteve në Azinë Juglindore, duke nxitur interes të madh për makinat elektrike.
Çmimi i naftës është rritur rreth 50%, duke kaluar mbi 100 dollarë për fuçi dhe duke rënduar kostot për konsumatorët.
Në këtë situatë, prodhuesi vietnamez VinFast ka shënuar rritje të fortë të shitjeve, me një kërcim prej 127% në mars.
Automjetet elektrike tashmë përbëjnë rreth 40% të tregut në Vietnam, ndërsa shumë blerës po largohen nga makinat me benzinë.
Ndërkohë, gjiganti kinez BYD po zgjeron praninë në rajon, duke synuar rritje të eksporteve në vitet e ardhshme.
Analistët vlerësojnë se kjo prirje është afatgjatë dhe po shndërrohet në një ndryshim strukturor të tregut global të automjeteve. /Telegrafi/