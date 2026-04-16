Rritet numri i punëtorëve mbi 65 vjeç në Gjermani – zbulohen disa nga arsyet
Numri i personave mbi 65 vjeç që ende punojnë në Gjermani është rritur me rreth 46% gjatë pesë viteve të fundit në rreth 1.9 milion, treguan shifrat zyrtare të enjten.
Trendi është rritur prej vitesh, i nxitur pjesërisht nga një rritje graduale e moshës statutore të daljes në pension nga 65 në 67 vjeç, me pragun që arrin të paktën 66 vjet e dy muaj në vitin 2025.
Dalja në pension e parakohshme zakonisht vjen me përfitime të reduktuara, duke inkurajuar më shumë njerëz të moshuar të qëndrojnë si pjesë e fuqisë punëtore.
Shifrat zyrtare tregojnë se 1.28 milion njerëz mbi 65 vjeç u regjistruan si të punësuar në vitin 2020, duke u rritur vazhdimisht në 1.88 milion në vitin 2025.
Nga këta, 653,000 ishin të moshës 70 vjeç ose më të vjetër, nga 469,000 në vitin 2020, ndërsa rreth 229,000 ishin mbi 75 vjeç, krahasuar me 175,000 pesë vjet më parë.
Ekspertët përmendin faktorë të shumtë pas rritjes, duke përfshirë mungesën e fuqisë punëtore, motivimin personal dhe nevojën financiare.
Të dhënat nga Zyra Federale e Statistikave u kërkuan nga partia e vogël Aleanca Sahra Wagenknecht (BSW).
Themeluesja Sahra Wagenknecht tha se shumë të moshuar nuk po punonin me zgjedhje, por nga nevoja financiare, duke shtuar se rritja sugjeron se qindra mijëra pensionistë janë të detyruar të plotësojnë të ardhura relativisht të ulëta.
Ajo tha se Gjermania mund ta shohë sistemin e pensioneve të Austrisë si një model, ku pagesat janë mesatarisht më të larta, megjithëse normat e kontributeve janë gjithashtu më të larta.
Pavarësisht rritjes, punëtorët e moshuar ende përfaqësojnë një pjesë relativisht të vogël.
Rreth 18.4 milionë njerëz në Gjermani ishin mbi 65 vjeç në vitin 2025, ndërsa fuqia punëtore totale ishte rreth 42.5 milionë. /Telegrafi/