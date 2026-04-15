Rriten çmimet e biletave, Stacioni i Autobusëve del me njoftim
Qytetarët janë përballur kohëve të fundit me rritje të çmimeve të biletave për udhëtimet ndërmjet qyteteve me autobus.
Në lidhje me këtë situatë ka reaguar Stacioni i Autobusëve, duke sqaruar se nuk ka kompetenca në përcaktimin e tarifave të udhëtimit.
Në reagimin zyrtar thuhet se vendimi për çmimet e biletave është kompetencë ekskluzive e operatorëve privatë të transportit.
“Stacioni i Autobusëve (SAP) nuk merr pjesë në vendimmarrjen për çmimet e biletave dhe nuk ka rol në përcaktimin apo ndryshimin e tyre. Prandaj, çdo ndryshim i çmimeve reflekton vendime të operatorëve të transportit, bazuar në politikat dhe kostot e tyre operative,” thuhet në njoftim.
Sipas SAP-it, çdo ndryshim i çmimeve është rezultat i vendimeve të kompanive të transportit dhe nuk lidhet me administrimin e stacioneve të autobusëve.