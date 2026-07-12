Rrëzohet një aeroplan në Austri, humbin jetën dy persona
Piloti i një aeroplani të lehtë dhe një pasagjer kanë vdekur në një aksident në Austri, raportuan shërbimet e emergjencës të dielën.
Aksidenti ndodhi pranë Gaming në lindje të vendit, tha një zëdhënës i qendrës së operacioneve të emergjencës së Austrisë së Poshtme për dpa.
Policia tha se një vajzë adoleshente dhe një pasagjer tjetër mashkull u shpëtuan të gjallë nga vendi i rrëzimit në një pyll malor. Sipas shërbimeve rajonale të emergjencës, të dy u plagosën rëndë, transmeton Telegrafi.
Policia ende nuk ka dhënë asnjë informacion mbi rrugën e fluturimit ose shkakun e mundshëm të aksidentit. Detektivët nga forcat policore dhe ekspertët shtetërorë të aksidenteve të aviacionit kanë nisur një hetim.
Vendi i rrëzimit, i vendosur në një terren të vështirë për t'u aksesuar, paraqiti sfida të mëdha për shërbimet e emergjencës.
Siç shpjegoi një zjarrfikës për transmetuesin austriak ORF, punonjësit e shpëtimit duhej të hapnin rrugën përmes shkurreve duke përdorur sharra zinxhirësh dhe pajisje të tjera dhe të ndërtonin një kalim të improvizuar mbi një përrua për të arritur te aeroplani.
Gaming është një komunë e vogël rurale në shtetin federal të Austrisë së Poshtme. Fshati ndodhet pranë malit Ötscher, i cili është pak më pak se 1,900 metra i lartë. /Telegrafi/