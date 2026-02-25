Rrëzohet aeroplani luftarak F-16, vdes piloti turk
Një pilot ka mbetur i vdekur pasi një aeroplan luftarak F‑16 i NATO‑s u përplas pak pasi u ngrit në ajër në pjesën perëndimore të Turqisë.
Sipas ministrisë turke të Mbrojtjes, aeroplani ushtarak humbi kontaktin me radar dhe radio pak pasi u ngrit nga baza në provincën Balıkesir rreth orës 00:56 të mëngjesit të së mërkurës, raporton theindependent.
Shumë shpejt u nisën operacionet e kërkim‑shpëtimit dhe u gjetën mbetjet e aeroplanit, ku konfirmohet se piloti ka humbur jetën.
Ministria tha se “piloti ynë u martirizua”, dhe se shkaqet e rrëzimit do të përcaktohen nga një ekip hetuesish. Autoritetet ofruan ngushëllime për familjen e pilotit.
Aeroplani u rrëzua pranë një autostrade në provincën Balıkesir, ku autoritetet e sigurisë, zjarrfikësit dhe ekipet mjekësore reaguan për të siguruar vendin dhe për të nisur hetimet.
Ndryshe, autoritetet turke kanë nisur hetimet zyrtare për të përcaktuar arsyen e rrëzimit të aeroplanit. /Telegrafi/