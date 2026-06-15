Rrëzohet aeroplani bombardues rus Tu-22M3
Një bombardues strategjik rus i tipit Tu-22M3 është rrëzuar në rajonin e Irkutskut, në Siberinë lindore të Rusisë, duke shkaktuar reagime dhe interesim të madh në opinionin publik dhe në qarqet ushtarake.
Lajmi u konfirmua nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, e cila fillimisht nuk dha shumë detaje për rrethanat e incidentit.
Në orët e para pas rrëzimit kishte pasiguri lidhur me fatin e ekuipazhit, por më vonë autoritetet ushtarake njoftuan se të gjithë anëtarët e ekuipazhit kishin arritur të katapultoheshin me sukses përpara përplasjes së avionit me tokën dhe se kishin mbijetuar.
Sipas deklaratës zyrtare, nga aksidenti nuk janë shkaktuar dëme materiale në zonat e banuara apo në infrastrukturën përreth. Ministria theksoi gjithashtu se bombarduesi nuk mbante armë apo municione në momentin e rrëzimit, duke reduktuar rrezikun e pasojave më të rënda.
Tu-22M3 është një nga aeroplanët strategjikë më të njohur të Forcave Ajrore ruse. Ky bombardues me rreze të gjatë veprimi është projektuar për kryerjen e sulmeve ndaj objektivave tokësore dhe detare dhe ka qenë pjesë e operacioneve të ndryshme ushtarake të Rusisë gjatë dekadave të fundit.
Aeroplani është i aftë të mbajë raketa me rreze të gjatë dhe konsiderohet një element i rëndësishëm i kapaciteteve strategjike të Moskës. /Telegrafi/