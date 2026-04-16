Rrëshqitja e dheut në Shkabaj dëmton gypin e ujit, disa qytete pa ujë
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar se si pasojë e rrëshqitjes së dheut në lokacionin Shkabaj është dëmtuar gypi kryesor furnizues.
Për shkak të këtij dëmtimi, do të ketë reduktime në furnizim me ujë në Fushë-Kosovë, Obiliq dhe lagjen “Emshir”, por do të ketë ndikim edhe në pjesë tjera të qytetit të Prishtinës.
“Ekipet tona teknike ndodhen në terren dhe po punojnë intensivisht për sanimin e problemit. Për orarin e reduktimeve do t’ju mbajmë të informuar në vazhdim. Ju falënderojmë për mirëkuptim!”, thuhet në njoftim.
