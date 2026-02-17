Rreshje të dendura në Shkodër, dalja e lumenjve përmbyt fshatin Obot
Prefektura e Qarkut Shkodër njofton se situata hidrometeorologjike në territorin e qytetit dhe njësitë përreth ka mbetur e vështirë, pas reshjeve intensive dhe prurjeve të shtuara në kaskadën e lumit Drin gjatë 24 orëve të fundit.
Korporata Elektroenergjike Shqiptare (KESH) ka nisur shkarkimet e kontrolluara nga hidrocentralet e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës, pas monitorimit të vazhdueshëm dhe vlerësimit për menaxhimin e prurjeve, raporton euronews.al
Në zonën e Obotit, uji ka përfshirë kryesisht tokat bujqësore, duke zgjeruar sipërfaqen e përmbytur, por pa rrezikuar banesat deri më tani. Rruga lidhëse e fshatit me rrugën kryesore është e kalueshme me vështirësi, pasi uji arrin 40–50 cm, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve të vogla.
Në terren ndodhen dy mjete të kalueshmërisë së lartë dhe 10 efektivë të Forcave të Armatosura, në gatishmëri për çdo emergjencë.
Situata e reshjeve dhe borës mbetet e rënduar në akset malore:
Bogë – Theth: Reshje intensive bore, Qafa e Thorës e bllokuar për shkak të orteqeve; po punohet me mjete borëpastruese.
Hani i Hotit -Vermosh: Reshje të dendura mbi kuotën 1000 m; qarkullimi lejohet vetëm me goma dimërore dhe me asistencë të mjeteve borëpastruese.
Nga bashkitë Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Pukë dhe Fushë-Arrëz nuk raportohen problematika të mëdha. Strukturat e mbrojtjes civile dhe institucionet vendore vijojnë monitorimin e situatës dhe mbeten në gatishmëri, duke garantuar koordinim të plotë për sigurinë e qytetarëve.