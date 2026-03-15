Rregulla të forta për plazhet e shqiptare, gjoba deri në 4 mijë euro në rastet kur prishet kontrata
Qeveria shqiptare ka hedhur një hap të ri në formalizimin dhe rritjen e standardeve të turizmit elitar në vend.
Përmes Vendimit të Këshillit të Ministrave të miratuar së fundmi, i cili me botimin në Fletoren Zyrtare ka hyrë në fuqi zyrtarisht, është zbardhur modeli tip i marrëveshjes që do të lidhet mes Agjencisë Kombëtare të Bregdetit (AKB) dhe investitorëve strategjikë për përdorimin e brigjeve të deteve, liqeneve apo lumenjve si stacione plazhi.
Ky dokument i ri ligjor vendos një standard të panjohur më parë për menaxhimin e hapësirave publike nga subjektet private, duke u fokusuar fort te siguria e pushuesve, mbrojtja e mjedisit dhe garantimi i të ardhurave për pushtetin lokal.
Të ardhurat shkojnë për Bashkitë
Ndonëse kontrata nënshkruhet me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, përfituesit financiarë të këtyre marrëveshjeve do të jenë drejtpërdrejt Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (Bashkitë) ku ndodhet investimi.
Sipas vendimit, pagesa vjetore e tarifës do të përllogaritet bazuar në tarifat e miratuara nga Këshilli Bashkiak dhe do të fillojë të vilet në momentin që hoteli apo resorti vihet në funksion. Për të shmangur zhvlerësimin, kjo tarifë do të indeksohet çdo vit bazuar në normën e inflacionit të shpallur nga INSTAT. Investitorët kanë afat 30 ditë për të shlyer faturën çdo muaj tetor; në të kundërt, ata do të përballen me kamatëvonesa dhe rrezikojnë prishjen e kontratës.
Standarde të larta sigurie
Një nga pikat që bie në sy dhe rigoroze të VKM-së së re është Shtojca 1, e cila përcakton standardet e Kullës së Vrojtimit dhe Kutisë së Ndihmës së Shpejtë. Investitorët strategjikë nuk mund të mjaftohen më me një roje plazhi të thjeshtë.
Ata detyrohen të punësojnë vrojtues të certifikuar gjatë gjithë sezonit dhe të pajisin stacionin me mjete shpëtimi profesionale, përfshirë barela pluskuese, bovë “bayëatch” dhe dylbi. Për më tepër, kutia e ndihmës mjekësore kërkohet të jetë në nivelin e një mini-reanimacioni, duke përfshirë detyrimisht: bombola oksigjeni, pajisje reanimimi për frymëmarrjen, si dhe ampula adrenaline për rastet e shokut anafilaktik.
Gjobat dhe prishja e kontratës
Për çdo shkelje të kushteve, qeveria ka parashikuar penalitete të rrepta financiare, të cilat do të derdhen 100% në Buxhetin e Shtetit. Disa nga gjobat kryesore përfshijnë:
400,000 Lekë (≈ 4,160 €) për përsëritjen e mungesës së vrojtuesit të plazhit (200,000 Lekë ≈ 2,080 € për herën e parë).
200,000 Lekë (≈ 2,080 €) për moszbatimin e kushteve të sigurisë, higjienës, apo për ndotjen e mjedisit.
150,000 Lekë (≈ 1,560 €) nëse subjekti ushtron veprimtari jashtë sipërfaqes së përcaktuar në kontratë.
Nëse investitori dështon të paguajë tarifat ose heq dorë nga investimi strategjik, AKB ka të drejtë të zgjidhë marrëveshjen. Në këtë rast, subjekti detyrohet ta kthejë plazhin në gjendjen fillestare me shpenzimet e veta dhe shteti nuk merr përsipër asnjë kompensim financiar për investimet e kryera në infrastrukturën e plazhit./RTSH