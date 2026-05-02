Rregull i ri për automjetet në Bashkimin Evropian
Një moment pakujdesie apo dukshmëri e dobët në rrugë shpesh përfundon me aksident. Për të ulur më tej rrezikun, Bashkimi Evropian po vendos një teknologji të re si detyrim: nga 7 korriku 2026, të gjitha veturat e reja të regjistruara duhet të jenë të pajisura me drita adaptive të frenimit.
Ky sistem aktivizon automatikisht një dritë që pulson shpejt gjatë frenimit të fortë në shpejtësi mbi 50 km/h, ndërsa sjellja normale gjatë frenimit mbetet e pandryshuar.
Arsyeja lidhet me biologjinë tonë, pasi syri i njeriut reagon më shpejt ndaj dritave që pulsojnë sesa ndaj dritës së vazhdueshme.
Ky fraksion sekonde ul ndjeshëm kohën e reagimit të shoferit që ndodhet pas jush. Në shpejtësi të larta, kjo distancë shtesë frenimi mund të shpëtojë jetë në situata emergjente.
Drita pulsuese është pjesë e një pakete më të gjerë sigurie. Duke filluar nga kjo verë, asnjë automjet i ri nuk do të miratohet pa këto karakteristika të reja digjitale sigurie.
Prodhuesit do të duhet të instalojnë gjithashtu sisteme frenimi emergjent që zbulojnë këmbësorët dhe çiklistët. Përveç kësaj, do të ketë sisteme ndihmëse që e mbajnë automjetin në korsinë e vet, monitorojnë lodhjen e shoferit dhe rregullojnë në mënyrë inteligjente shpejtësinë.
Pronarët e veturave ekzistuese mund të jenë të qetë, pasi rregullorja e re vlen vetëm për automjetet e reja.
Askush nuk ka nevojë të modifikojë veturën e tij aktuale, pasi instalimi i mëvonshëm do të ishte praktikisht i pamundur për shkak të integrimit të thellë të teknologjisë në elektronikën e automjetit. /Telegrafi/