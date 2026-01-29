Rrëfimi i izraelitit që u mbajt peng për gati 500 ditë në Gaza
Një ish-peng izraelit i mbajtur për gati 500 ditë në Gaza thotë se kthimi i trupit të pengut të fundit këtë javë do të thotë që të gjithë robërit e liruar mund "tani të marrin frymë dhe të rifillojnë jetën".
Tridhjetëvjeçari Sasha Troufanov, një inxhinier elektronik i Amazon, u mor peng më 7 tetor 2023 nga persona të armatosur të Xhihadit Islamik Palestinez.
E fejuara e tij Sapir Cohen, nëna dhe gjyshja u rrëmbyen gjithashtu dhe u çuan në Gaza.
Gratë u liruan pas më shumë se 50 ditësh si pengje.
Ai u lirua vitin e kaluar, pas 498 ditësh në robëri.
Troufanov, gjatë një vizite në Londër, i tha BBC News se me kthimin të hënën të trupit të Ran Gvili, që do të thotë se të gjithë pengjet ishin kthyer "u ndjeva shumë mirë. Pritëm kaq gjatë që kjo të ndodhte”.
Por momenti ishte i hidhur për të, pasi e hëna ishte gjithashtu ditëlindja e babait të tij Vitaly.
Troufanov zbuloi se babai i tij ishte vrarë vetëm më 7 tetor – dhe ditën kur u lirua në shkurt 2025 dhe kuptoi se babai i tij nuk ishte aty për ta takuar.
Troufanov dhe Cohen kishin qenë duke vizituar familjen e tij në Kibbutz Nir Oz pranë kufirit me Gazën, kur persona të armatosur palestinezë sulmuan shtëpitë e tyre.
Cohen u mbështoll me batanije dhe u fsheh nën shtrat, por të dy u kapën. Troufanov u godit me grusht dhe u godit me thikë në shpatull.
"E pashë terroristin me aq shumë zemërim dhe urrejtje në fytyrë, duke mbajtur thikën e tij duke u përpjekur të më godiste edhe më shumë".
Kur mbërriti në Gaza, ai thotë se u rrah nga civilët dhe mendoi "ky është momenti kur do të vdesësh".
Ndryshe nga shumë pengje të tjerë, ai u mbajt pothuajse tërësisht në izolim. Vetëm për dy nga 498 ditët në robëri, Troufanov pa një peng tjetër.
I çuar nën tokë në tunele, Troufanov thotë se ishte i lënë vetëm për muaj të tërë, rrëmbyesit e tij i sillnin vetëm ushqim dhe më pas e linin në një hapësirë të heshtur, të ngushtë dhe të lagësht, aq të errët sa nuk mund ta shihte dorën para fytyrës.
Dyqind e pesëdhjetë e një persona u morën peng gjatë sulmit të udhëhequr nga Hamasi më 7 tetor 2023, kur u vranë rreth 1,200 persona të tjerë.
Izraeli u përgjigj duke nisur një fushatë ushtarake në Gaza, gjatë së cilës më shumë se 71,660 persona janë vrarë, sipas ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi.
Që nga fillimi i armëpushimit më 10 tetor 2025, të paktën 492 palestinezë janë vrarë, thotë ministria e shëndetësisë, si dhe katër ushtarë izraelitë.
Tani të gjithë pengjet, ata që janë gjallë dhe ata që u vranë, janë kthyer në Izrael, faza e dytë e planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t'i dhënë fund luftës në Gaza mund të fillojë. Kalimi kyç kufitar i Rafah midis Egjiptit dhe Gazës do të hapet në mënyrë të vazhdueshme për herë të parë që nga maji 2024, siç kërkohet sipas planit. /Telegrafi/