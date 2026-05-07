Rrahu nënën, arrestohet një person në Shtime
Një person është arrestuar në Shtime, nën dyshimet për sulm, kanosje dhe dhunë në familje.
Sipas njoftimit të policisë, rasti është raportuar më 7 maj 2026, rreth orës 13:20, në stacionin policor në Shtime, ku një grua ka deklaruar se ishte viktimë e dhunës fizike dhe kanosjes nga djali i saj.
Bëhet e ditur se viktima kishte pranuar edhe trajtim mjekësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, pas lëndimeve të pësuara.
I dyshuari, një mashkull 24-vjeçar, është shoqëruar në stacionin policor në Shtime dhe është intervistuar nga hetuesit e Njësisë së Dhunës në Familje.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar ndalimin e të dyshuarit për 48 orë, ndërsa hetimet për rastin po vazhdojnë.