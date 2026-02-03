Rooney zgjedh Granit Xhakën në mesin e dy transferimeve më të mira në Ligën Premier
Legjenda e Manchester Unitedit, Wayne Rooney, ka zgjedhur dy transferimet më të mira në Ligën Premier këtë edicion, duke vlerësuar performancat e tyre që nga fillimi i sezonit.
Afati kalimtar dimëror përfundoi të hënën mbrëma dhe disa lojtarë iu bashkuan klubeve të reja, por sipas Rooneyt, dy prej tyre kanë bërë diferencën më të madhe që në nisje të sezonit.
Në emisionin e tij “The Wayne Rooney Show”, Rooney insistoi se Hugo Ekitike dhe Granit Xhaka janë dy transferimet më të mira në Ligën Premier këtë edicion.
Ekitike iu bashkua Liverpoolit nga Eintracht Frankfurt në verën e vitit të kaluar, kurse Xhaka iu bashkua Sunderlandit nga Bayer Leverkuseni.
“Ekitike dhe Granit Xhaka te Sunderlandi kanë qenë ndoshta dy transferimet më të mira në Ligën Premier”, ka deklaruar Rooney.
Si Ekitike ashtu edhe Xhaka kanë lënë përshtypje të mira për klubet e tyre deri më tani këtë edicion, duke kontribuar në mënyrë të rëndësishme në renditjen dhe lojën e skuadrave të tyre.
Xhaka, i cili është kapiten i Sunderlandit, ka shfaqur një nivel të lartë konsistence, ndërsa Ekitike ka qenë një shtyllë e rëndësishme në sulmin e Liverpoolit që nga ardhja e tij.
Ky vlerësim i Rooneyt vjen në një moment kur shumë nga transferimet e mëdha të verës dhe dimrit po analizohen për ndikimin e tyre në skuadrat respektive, por sipas legjendës së United, Ekitike dhe Xhaka janë dy emrat që kanë dalë më së shumti në pah këtë sezon./Telegrafi/