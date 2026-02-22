Pasi ka fituar vendin titullar, mbrojtësi Ron Raçi ka dhuruar një tjetër paraqitje mahnitëse për Hajduk Splitin.

Këtë herë, ylli i Kosovës shkëlqeu në fitoren 1-0, duke qenë i pakalueshëm në mbrojtje.

SofaScore” e vlerësoi me notën 8.1, pasi lojtari fitoi gjashtë nga tetë duelet e tentuar, kishte pesë ndërhyrje të top si dhe ndërpreu dy herë aksionet e Rijekas.

Përndryshe, kjo ishte nota më e lartë në këtë përballje.

Raçi po vazhdon me paraqitje mahnitëse me shpresën që të zërë vend në listën e përzgjedhësit Franco Foda për dy ndeshjet e muajit mars, në kuadër të play-offit të Kupës së Botës./Telegrafi

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app