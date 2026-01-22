Roma triumfon ndaj Stuttgartit dhe i afrohet kualifikimit direkt
Roma ka shënuar fitore komode në shtëpi ndaj Stuttgartit, në kuadër të xhiros së shtatë në fazën e ligës të Ligës së Evropës.
“Romakët” zhvilluan një tjetër paraqitje solide për të triumfuar me rezultat komod 2-0.
Niccolo Pisilli me një supergol e zhbllokoi epërsinë për të kaluar Romën në epërsi pas 40 minutave lojë.
Stuttgart kishte një rast të mirë shënimi përmes Deniz Undav, megjitahtë ky i fundit dështoi ta konkretizonte.
Roma arriti ta ruante rezultatin dhe ishte Pisilli që e vulosi fitoren me një tjetër gol të bukur, ku kësaj radhe u asistua nga Paulo Dybala (90+3’).
Roma me këtë fitore ngjitët në pozitën e gjashtë me 15 pikë ndërsa Sttugart bie në vendin e 12-të me 12 sosh./Telegrafi
