Rokas: Me realizimin e reformave, Maqedonia e Veriut do të afrohet në familjen e Bashkimit Evropian
Ambasadori i BE-së në vend, Mihalis Rokas tha sot se Evropa është ndërtuar mbi premtime, liri, barazi dhe demokraci. Sot, në një botë konfliktesh dhe presionesh ekonomike, ne duhet t’i mbrojmë këto vlera brenda dhe jashtë vendit.
Ai tha se më 9 Maj duhet të nënvizohet rëndësia strategjike e zgjerimit të Bashkimit Evropian, me qëllim sigurimin e paqes, prosperitetit dhe sigurisë afatgjatë në kontinent.
“Një BE e zgjeruar do të thotë rezistencë më e madhe gjeopolitike, pavarësi energjetike e përorcuar, siguri e përmirësuar, por edhe peshë më e madhe e vlerave tona të përbashkëta në konfliktet e trazuara. Kjo është dita kur duhet të kujtojmë se vendosmëria e bëri Evropën të mbijetonte ato kohë të trazuara dhe se ne e kemi bërë këtë për dekada dhe po e bëjmë edhe tani”, tha Rokas.
Ai përmendi mesazhin e kryetari të Këshillit Evropian Antonio Koshta drejtuar qytetarëve të vendit, duke vënë në dukje se ai iu drejtua Maqedonisë së Veriut si një shtet anëtar i ardhshëm i BE-së dhe dërgoi një mesazh të fortë për unitet dhe vendosmëri.
“Ne e dimë se së bashku me ndihmën e të gjithëve jush dhe me reformat e vazhdueshme, do të arrijmë të sjellim dhe të ndërmarrim hapin vendimtar për ta sjellë vendin aty ku përket – në familjen e Bashkimit Evropian", theksoi ambasadori i BE-së Rokas.
Ai veçanërisht, theksoi, agresionin rus kundër Ukrainës, dhe për të shprehur edhe një herë angazhimin tonë ndaj idealeve të themeluesve, baballarëve të BE-së, të cilat tani janë të shkatërruara.
“Duhet ta përshëndesim shpirtin luftarak të ukrainasve, por edhe lirinë për të gjithë ne në Evropë. Fundi i asaj lufte do të parandalojë agresione të mëtejshme dhe minimin e sovranitetit ukrainas. Kjo nuk është vetëm për Ukrainën, kjo është për Evropën dhe Bashkimin Evropian në tërësi dhe është vërtet shumë e rëndësishme. Dua gjithashtu të përgëzoj Maqedoninë e Veriut për shfaqjen e një shembulli vërtet të vërtetë mbështetjeje për Ukrainën në vitet e fundit, ndërsa agresioni vazhdon, tha ambasadori i BE-së Rokas.