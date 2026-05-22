Mucunski takon Petrovën: Nevojitet zgjidhje për çështjen bilaterale me Bullgarinë, gjuha, identiteti dhe historia nuk mund të diskutohen
Timço Mucunski ka zhvilluar sot takim me homologen e tij bullgare, Velislava Petrova, në margjinat e takimit ministror të NATO në Helsingborg, ku në fokus të bisedimeve kanë qenë marrëdhëniet bilaterale dhe procesi eurointegrues i Maqedonia e Veriut.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Mucunski ka theksuar nevojën për gjetjen e një zgjidhjeje për çështjen bilaterale mes dy vendeve, e cila vazhdon të pengojë hapjen e negociatave me Bashkimi Evropian.
Ai ka riafirmuar qëndrimet e Qeverisë, duke nënvizuar se temat që lidhen me gjuhën maqedonase, identitetin, kulturën dhe historinë nuk mund të jenë objekt diskutimi.
Takimi u zhvillua në kuadër të aktiviteteve të samitit ministror të NATO-s në Suedi, ku ministrat diskutuan edhe për çështje të sigurisë rajonale dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
