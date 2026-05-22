Bekim Sali takoi përfaqësues të KE-së në Bruksel: Maqedonia e përkushtuar drejt procesit eurointegrues
Ministri Bekim Sali ka zhvilluar sot takime në Bruksel me përfaqësues të Komisioni Evropian dhe Grupin e Punës të Këshillit të BE-së (COELA), ku në fokus të diskutimeve kanë qenë procesi i integrimit evropian të Maqedonia e Veriut dhe realizimi i reformave kyçe.
Sipas njoftimit, në takimet e zhvilluara janë diskutuar zbatimi i Agjendës së Reformave dhe Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor, sundimi i ligjit, reformat në administratën publike, energjetika, si dhe projektet infrastrukturore dhe lidhshmëria rajonale.
Sali ka theksuar përkushtimin e institucioneve për avancimin e procesit eurointegrues dhe përmbushjen e reformave të nevojshme në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian.
Në kuadër të vizitës në Bruksel, ai ka vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të BE-së ndaj vendit dhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal për përshpejtimin e integrimit evropian. përcjell Zhurnal.mk .