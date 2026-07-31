Roboti humanoid me AI rrëzohet në skenë, videoja pushton rrjetet
Një robot humanoid në Tajvan u rrëzua në skenë, ndërsa videoja e incidentit u bë virale në rrjete sociale.
I mundësuar nga platforma e Al, Dragonwing IQ10 e Qualcomm, roboti humanoid po prezantohej në Computex 2026, një ekspozitë e madhe globale e teknologjisë.
Në klipin tashmë viral, roboti humanoid mund të shihet duke ecur me kujdes nëpër skenë.
Ndërsa folësi filloi fjalimin, roboti u rrëzua papritur dhe me zhurmë përpara se të ngrinte grushtin, sikur të jepte sinjal se po ia dilte mbanë pavarësisht rënies.
Kur roboti nuk arriti të ngrihej vetë, ekipi i tij i ndihmësve njerëzorë nxitoi shpejt në skenë dhe e mbuloi atë me një çarçaf të vogël sateni.
Anëtarët e stafit më pas e transportuan me vështirësi nga skena.
Pas incidentit, Qualcomm lëshoi një deklaratë, duke theksuar se demonstrimet live përfshijnë rrezik dhe se ekipi do të përdorë të dhënat e vlefshme për të forcuar më tej sistemin. /Telegrafi/