Prezantohen qentë robotikë që mund të jenë më të shpejtë se njerëzit
Një qen robotik i gjeneratës së re është prezantuar me aftësi që e bëjnë atë një nga robotët më të avancuar me katër këmbë deri më tani.
Unitree Super Athlete AS2-W mund të arrijë shpejtësi deri në 22 kilometra në orë, duke e bërë pothuajse të pamundur që një njeri ta ndjekë në vrap.
Roboti mund të përshkojë më shumë se 30 kilometra me një karikim të vetëm dhe është ndërtuar për të funksionuar në terrene të ndryshme, nga sipërfaqet e sheshta deri te zonat e vështira natyrore.
Sipas prodhuesit, AS2-W është në gjendje të përballojë pengesa të shumta, duke u ngjitur në pjerrësi dhe duke lëvizur mbi shkëmbinj, zhavorr, baltë dhe shtretër lumenjsh pa humbur ekuilibrin.
Ekspertët e teknologjisë vlerësojnë se robotë të tillë mund të gjejnë përdorim në operacione kërkimi dhe shpëtimi, inspektime industriale, misione në zona të rrezikshme dhe ambiente ku dërgimi i njerëzve paraqet rrezik.
Zhvillimi i robotëve me katër këmbë po përparon me shpejtësi, ndërsa kompanitë teknologjike synojnë të krijojnë makina që mund të lëvizin dhe të veprojnë në mënyrë të pavarur në kushte të ngjashme me ato ku veprojnë njerëzit. /Telegrafi/