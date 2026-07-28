Robotët kinezë futen në listën e ndalimeve amerikane për arsye sigurie
Administrata amerikane ka vendosur kufizime ndaj importit të modeleve të reja të robotëve humanoidë dhe katërkëmbësh nga Kina, duke i cilësuar këto pajisje si një rrezik të mundshëm për sigurinë kombëtare.
Komisioni Federal i Komunikimeve (FCC) publikoi masat që përfshijnë edhe invertorët e lidhur me internetin, pajisje që mundësojnë lidhjen e burimeve të energjisë së rinovueshme, baterive dhe sistemeve të qendrave të të dhënave me rrjetin elektrik.
Ndalimi zbatohet për autorizimin e modeleve të reja kineze, ndërsa pajisjet ekzistuese nuk hiqen automatikisht nga përdorimi.
Zyrtarët amerikanë argumentojnë se robotët dhe komponentët energjetikë mund të mbledhin të dhëna, të kontrollohen në distancë ose të krijojnë varësi nga furnizues të huaj në sektorë që pritet të rriten me shpejtësi. Sipas tyre, masa synon gjithashtu nxitjen e prodhimit vendas në SHBA.
Vendimi mund të godasë kompanitë kineze që po kërkojnë të hyjnë në tregun amerikan, ndërsa industria globale e robotëve humanoidë po kalon nga faza e prototipeve drejt përdorimit praktik në fabrika, magazina dhe shërbime.
Masa pritet të shkaktojë reagime tregtare dhe debat mbi kufirin mes shqetësimeve reale të sigurisë dhe proteksionizmit industrial.
Pse është i rëndësishëm: Kufizimet amerikane mund të ndikojnë në çmimet, furnizimin dhe standardet globale të industrisë së robotikës. /Telegrafi/