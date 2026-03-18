Roboti del jashtë kontrollit dhe shkatërron një restorant
Në një restorant në Kinë, një robot vallëzues që zakonisht shërbente si atraksion për klientët, papritmas doli jashtë kontrollit dhe krijoi një situatë kaotike.
Fillimisht, ai po lëvizte normalisht mes tavolinave, duke kërcyer dhe argëtuar të pranishmit. Por brenda pak çastesh, sjellja e tij ndryshoi në mënyrë të papritur.
Roboti nisi të përplaste enët dhe të rrëzonte pjatat nga tavolinat e klientëve, duke shkaktuar zhurmë dhe panik. Disa klientë u larguan me nxitim për të shmangur dëmtimet, ndërsa të tjerë mbetën të habitur duke parë skenën e pazakontë. Pavarësisht rrëmujës që po shkaktonte, roboti vazhdonte të kërcente pa u ndalur, sikur të mos kishte asnjë kontroll mbi veprimet e tij.
Stafi i restorantit reagoi menjëherë dhe u përpoq ta ndalte robotin, por për disa minuta ai nuk iu përgjigj asnjë komande. Përpjekjet për ta fikur ose për ta bllokuar nuk dhanë rezultat të menjëhershëm, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar.
Në fund, një nga kamerieret vendosi të vepronte ndryshe. Ajo iu afrua me kujdes robotit dhe, duke rrezikuar, arriti ta kapte dhe ta tërhiqte drejt dhomës së pasme të restorantit. Pas kësaj, situata u qetësua dhe stafi filloi të pastronte rrëmujën e krijuar.
Ngjarja la pas dëme materiale dhe një përvojë të pazakontë për klientët, duke ngritur gjithashtu pyetje mbi sigurinë dhe kontrollin e teknologjisë në ambiente publike. /Telegrafi/