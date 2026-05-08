Robert Lewandowski drejt largimit nga Barcelona? Ylli polak merr ofertë prej 15 milionë eurove
E ardhmja e Robert Lewandowskit te Barcelona raportohet se është në pikëpyetje, me Chicago Fire që ka shtuar përpjekjet për ta transferuar sulmuesin polak, teksa po rritet pasiguria rreth rolit dhe situatës së kontratës së tij në klub.
Sipas “Mundo Deportivo”, Barcelona është e hapur ta mbajë 38-vjeçarin, por vetëm me një pagë të ulur dhe me një rol më dytësor në skuadrën e Hansi Flick – një situatë që thuhet se e ka shtyrë Lewandowskin të mendojë seriozisht opsionet e tij.
Raportohet se ai tashmë ka diskutuar shqetësimet me bashkëlojtarët, teksa po vlerëson nëse do të qëndrojë në Evropë apo do ta vazhdojë karrierën jashtë saj.
Interesimi nga MLS po rritet, me Chicago Fire në krye të garës. Klubi amerikan thuhet se është i gatshëm t’i ofrojë një kontratë deri në 15 milionë euro në sezon, me bonuse që mund ta çojnë shifrën deri në 20 milionë euro.
Megjithatë, Chicago Fire nuk është i vetëm në garë: edhe AC Milan dhe Juventus po e monitorojnë situatën, ndërsa edhe klube nga Arabia Saudite kanë bërë kontakte.
Ndërkohë, agjenti i Lewandowskit, Pini Zahavi, ndodhet në Barcelonë për bisedime me presidentin Joan Laporta dhe pritet të takohet edhe me Hansi Flick, si dhe me drejtorin sportiv Deco, para se të merret një vendim përfundimtar.
E ardhmja e sulmuesit polak pritet të varet shumë nga plani sportiv i brendshëm i Barcelonës për sezonin e ardhshëm dhe vlerësimi që Flick do t’i bëjë rolit të tij në skuadër, teksa klubi po mundohet të balancojë ristrukturimin financiar me përvojën në fushë./Telegrafi/