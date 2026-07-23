Rita Ora zbulon objektin që nuk e ndan kurrë nga vetja: Si shqiptare jam rritur me bestytni
Rita Ora ka zbuluar se mban vazhdimisht me vete një varëse të personalizuar me kristale, të cilën e konsideron si një burim qetësie dhe mbrojtjeje në mes të angazhimeve të shumta profesionale.
Në një intervistë të fundit për The New York Times, këngëtarja me origjinë shqiptare tregoi se varësja ishte një dhuratë nga një prej shoqeve të saj më të ngushta për ditëlindjen e 34-t dhe është krijuar posaçërisht për të, me kristale të zgjedhura sipas nevojave të saj shpirtërore.
“Është një lloj objekti që më ndihmon të çliroj stresin dhe të ruaj energjinë time. Në këtë industri është shumë e lehtë të humbasësh ekuilibrin, ndaj kjo më ndihmon të qëndroj e përqendruar”, u shpreh ajo.
Ora zbuloi se varësja përmban citrin për energji pozitive dhe gëzim, kuarc të tymosur për ta mbajtur me këmbë në tokë, ametist të gjelbër për të ushqyer pafajësinë dhe kuarc të pastër për të forcuar synimet dhe vetëdijen.
Ajo pranoi se nuk e di nëse efekti është psikologjik apo jo, por beson se energjia e kristaleve është reale.
“Ndoshta është thjesht mendore, por ndihem e mbrojtur. Ndihem më e qëndrueshme. Nuk e di nëse është placebo, por besoj se këto gjëra mbajnë energji dhe energjia është reale”, tha këngëtarja.
Rita tregoi gjithashtu se varësen e mban pothuajse gjithmonë me vete.
“E vendos sa herë që mundem. Ndërroj shpesh veshjet, kështu që nëse nuk përputhet me to, e mbaj në çantë. Është gjithmonë me mua”, u shpreh ajo.
Gjatë intervistës, artistja foli edhe për ndikimin e traditave familjare, duke theksuar se besimet popullore kanë qenë pjesë e rritjes së saj.
“Po, jam supersticioze. Mendoj se ne, evropianët lindorë, sidomos unë që vij nga një familje shqiptare, jemi rritur me bestytni. Gjyshja ime bënte gjithmonë rituale nën dritën e hënës së plotë dhe lexonte filxhanin e kafesë të kthyer përmbys, sikur të ishte një hartë e së ardhmes”, rrëfeu Rita Ora.
Aktualisht, këngëtarja është duke promovuar filmin "Descendants: Wicked Wonderland", ku interpreton rolin e Mbretëreshës së Zemrave. Paralelisht, ajo ka përfunduar xhirimet e filmave "Honeymoon With Harry" dhe "Voltron", ndërsa po punon edhe për muzikë të re, duke vazhduar njëkohësisht turneun e saj me koncerte në Evropë. /Telegrafi/