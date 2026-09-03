Rita Ora shfaqet provokuese në imazhet e fundit, mahnit me dukjen elegante dhe sensuale
Rita Ora ka tërhequr sërish vëmendjen e ndjekësve me një seri fotografish të reja, ku shfaqet në një paraqitje tejet sensuale dhe me stil.
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare ka pozuar me një fustan të zi transparent dhe me detaje vezulluese, duke kombinuar elegancën me një pamje mjaft provokuese.
Në fotografitë e publikuara, Rita shihet me flokët e kapura, grim të theksuar në sy dhe një stil minimalist, ndërsa veshja ekspozon tatuazhet e shumta që ajo ka në trup.
Foto: Rita Ora/InstaStory
Një prej imazheve e tregon artisten nga shpina, duke vënë në pah linjat trupore dhe dizajnin e hapur të fustanit, ndërsa në fotografitë tjera ajo ka pozuar drejtpërdrejt para kamerës me një qëndrim më glamuroz.
Vëmendje ka marrë edhe një fotografi e publikuar në InstaStory, ku Rita shihet me një çantë të zezë dhe ka falënderuar markën italiane Valentino për aksesorin.
Foto: Rita Ora/InstaStory
Artistja vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale, ku shpesh ndan me miliona ndjekësit e saj fotografi nga paraqitjet publike, eventet, udhëtimet dhe projektet e reja.
Rita Ora prej vitesh konsiderohet gjithashtu një nga emrat shqiptarë më të pranishëm në botën ndërkombëtare të modës, duke bashkëpunuar me marka dhe stilistë të njohur botërorë.
Foto: Rita Ora/InstaStory
Fotografitë e fundit janë një tjetër dëshmi e stilit të saj të guximshëm, me të cilin Rita vazhdon të eksperimentojë dhe të marrë vëmendje në çdo paraqitje. /Telegrafi/
Foto: Rita Ora/InstaStory