Ristrukturim historik, VW drejt shkurtimeve masive dhe mbylljes së disa fabrikave
Prodhuesi i makinave Volkswagen me seli në Wolfsburg po përgatitet për ndryshime.
Raportohet se drejtori ekzekutiv Oliver Blume po planifikon të shkurtojë deri në 100,000 nga afërsisht 657,000 vendet e punës të grupit në të gjithë botën.
Kjo do të përbënte dyfishimin e objektivit të mëparshëm për shkurtimet e vendeve të punës: vetëm pak muaj më parë VW njoftoi planet për të shkurtuar rreth 50,000 vende pune deri në vitin 2030 - një veprim që në atë kohë konsiderohej si historikisht i rëndësishëm.
Thuhet se Blume i ka paraqitur tashmë bordit drejtues një plan përkatës ristrukturimi.
Përveç shkurtimeve të vendeve të punës, thuhet se katër vende prodhimi do të mbyllen gjithashtu në afat të mesëm.
Fabrikat e VW në Hanover, Zwickau dhe Emden, si dhe fabrika e Audi në Neckarsulm në shtetin e Baden-Württemberg, do të preken.
Sipas planeve, prodhimi në këto vende do të mbyllet ndërsa modelet që aktualisht ndërtohen atje arrijnë në fund të ciklit të tyre të jetës.
Ende është e paqartë se si një reduktim kaq masiv i numrit të punonjësve mund të shtyhet përpara sipas ligjit të punës dhe të negociatave kolektive: në Volkswagen aktualisht ekziston një marrëveshje për sigurinë e punës deri në fund të vitit 2030, dhe në Audi madje deri në fund të vitit 2033.
Sipas raportit, përveç shkurtimeve të vendeve të punës, grupi po planifikon gjithashtu një rishikim rrënjësor të strukturës së tij.
Si marka kryesore Volkswagen ashtu edhe divizioni i komponentëve do të shkëputen nga grupi dhe do të shndërrohen në kompani të pavarura.
Mbi këtë bazë, markat individuale të shkëputura mund të vendosen në të ardhmen në tregjet e kapitalit më lehtë.
Ndryshe, planet aktuale janë kulmi i përkohshëm i një krize strukturore me rrënjë të thella.
Në tremujorin e parë të vitit 2026, fitimi neto i grupit ra me 28% në 1.56 miliardë euro, ndërsa të ardhurat ranë me 2% në 75.7 miliardë euro. /Telegrafi/