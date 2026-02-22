Rilind Nivokazi shkëlqen me het-trik nga Young Boys - shpallet lojtar i ndeshjes
Sulmuesi kosovar i FC Sion, Rilind Nivokazi, ka zhvilluar një paraqitje të jashtëzakonshme duke realizuar het-trik në fitoren 3-1 ndaj Young Boysit në kuadër të Superligës së Zvicrës.
Nivokazi hapi serinë e golave në minutën e 15-të, dyfishoi epërsinë në minutën e 42-të, ndërsa vulosi fitoren me golin e tretë personal në minutën e 77-të.
Sulmuesit kosovar iu anulua edhe një gol në minutën e 60-të, që do ta çonte shifrën e tij personale në katër realizime për sot.
Për performancën e tij mbresëlënëse, ai u vlerësua si lojtari i ndeshjes nga SofaScore me notën e lartë 9.4.
Me këtë tre golësh, Nivokazi shkon në kuotën e 14 golave në elitën e futbollit zviceran, duke u konfirmuar si një nga sulmuesit më në formë të kampionatit.
Duke parë formën e tij aktuale, nuk do të ishte aspak befasi nëse përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda, do t’i dërgonte ftesë për ndeshjet e muajit mars. /Telegrafi/