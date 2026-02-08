Rikthimi i Lindsey Vonn në Olimpiadë përfundon me trishtim pas një aksidenti të rëndë - tërhiqet me helikopter
Rikthimi i shumëpritur i legjendës së skijimit alpin, Lindsey Vonn, në Lojërat Olimpike Dimërore përfundoi në mënyrë dramatike, pasi skiatorja amerikane u rrëzua rëndë gjatë finales së zbritjes për femra në Cortina d’Ampezzo.
Vonn, 41 vjeçe, po merrte pjesë në Olimpiadë pas një pauze gjashtëvjeçare nga sporti dhe vetëm nëntë ditë pasi kishte pësuar këputje të ligamentit të kryqëzuar anterior (ACL) në gjurin e majtë.
Ajo humbi kontrollin vetëm 13 sekonda pas nisjes së garës, u përplas me shenjat anësore të pistës dhe përfundoi në dëborë, duke shkaktuar skena shqetësuese.
🚨 BREAKING: U.S. skiing legend Lindsey Vonn has crashed during competition at the Winter Olympics and was medevac’d by helicopter from the course.
Wishing her a full recovery — sending strength and support to Team USA. pic.twitter.com/IJIQPpX87j
— Brian Allen (@allenanalysis) February 8, 2026
Turma në Cortina mbeti në heshtje, ndërsa ekipet mjekësore ndërhynë menjëherë. Vonn u transportua me helikopter drejt spitalit, ndërsa gara u pezullua përkohësisht.
Pavarësisht shqetësimeve të shumta rreth rrezikut që po merrte, Vonn kishte vendosur të garonte, duke deklaruar më herët se rikthimi në Olimpiadë ishte një vendim personal dhe i ndërgjegjshëm. Ajo kishte përfunduar disa prova stërvitore dhe kishte treguar kohë konkurruese përpara garës.
Lindsey Vonn konsiderohet si një nga skiatoret më të mëdha në histori, me 84 fitore në Kupën e Botës dhe medalje olimpike, përfshirë arin në Vancouver 2010. Ajo u rikthye në gara në vitin 2024, duke sfiduar kufijtë fizikë dhe moshën.
Përplasja e saj hodhi hije mbi garën, e cila u fitua nga amerikania Breezy Johnson, e cila u bë gruaja e parë amerikane që fiton medalje ari olimpik në zbritje që nga Vonn në vitin 2010.
Gjendja shëndetësore e Vonn pritet të vlerësohet më tej në ditët në vijim, ndërsa bota e sportit mbetet në pritje të lajmeve për një nga ikonat më të mëdha të skijimit alpin. /Telegrafi/