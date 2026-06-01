Gresa Bakraqi fiton medaljen e argjendtë në Kampionatin Evropian në Monako
Atletja kosovare, Gresa Bakraqi, ka arritur një sukses të rëndësishëm në arenën ndërkombëtare, duke fituar medaljen e argjendtë në Kampionatin Evropian të Shteteve në Zhvillim, që u mbajt në Monako.
Bakraqi siguroi vendin e dytë në disiplinën e 1500 metrave, duke i sjellë Kosovës një tjetër rezultat të vlefshëm në atletikën evropiane.
Ky sukses vlerësohet si dëshmi e talentit, përkushtimit dhe punës së vazhdueshme të sportistëve kosovarë, të cilët po vazhdojnë të përfaqësojnë vendin me dinjitet në garat ndërkombëtare.
Me këtë rast, Ministria e Sportit dhe Rinisë ka uruar Gresa Bakraqin për arritjen e saj, duke shprehur gjithashtu mirënjohje për Federatën Atletike të Kosovës, trajnerët dhe të gjithë ata që kontribuojnë në zhvillimin e atletikës në vend.
Medalja e argjendtë e fituar në Monako përbën një tjetër moment krenarie për sportin kosovar dhe një motiv shtesë për brezat e rinj të atletëve. /Telegrafi/