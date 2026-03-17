Rikthimi i kultit të dobësisë ekstreme në Hollywood ngre shqetësime
Pas Oscar-it, yjet tronditin me pamjen e tyre tepër të dobët – ekspertët paralajmërojnë për pasoja serioze shëndetësore
Pas ndarjes së çmimeve Oscar, një pjesë e mediave të huaja nuk e fokusuan vëmendjen vetëm te fituesit, kombinimet e modës dhe momentet virale, por edhe te pamja e shumë yjeve që ishin në mënyrë të panjohur tepër të dobët.
Prania gjithnjë e më e madhe e barnave GLP-1 për dobësim ka krijuar një trend të ri në Hollywood, dhe ai ishte më se i dukshëm në ceremoninë e sivjetme të Oscar.
Faqe të futura, kocka të theksuara...
Në ceremoninë e sivjetme të Oscar, shumëkush vuri re rikthimin e një estetike që të kujton fuqishëm “heroin chic” të viteve nëntëdhjetë: faqe të futura, kocka të theksuara të klavikulës, silueta shumë të dobëta dhe një garë se kush do të duket më i brishtë.
Mes yjeve, pamja e të cilëve nxiti më së shumti komente, ishin Demi Moore, Emma Stone dhe Nicole Kidman, ndërsa vëmendje tërhoqën edhe Barbie Ferreira, Kathy Bates dhe Melissa McCarthy, të cilat për vite janë njohur për format më të plota.
Është e rëndësishme të theksohet se në një pjesë të madhe të këtyre teksteve bëhet fjalë për supozime. Edhe pse disa persona të famshëm, si Oprah, Rebel Wilson dhe Serena Williams, më herët kanë folur hapur për përdorimin e barnave për dobësim, për shumë të tjerë këto pretendime nuk janë konfirmuar.
Megjithatë, vetë fakti që për trupat e tyre diskutohet publikisht tregon se industria e argëtimit sërish është afruar në mënyrë të rrezikshme me idealin e dobësisë ekstreme, transmeton Telegrafi.
Pasoja të mundshme serioze
Mjekët, të cituar nga mediat amerikane, paralajmërojnë se barnat GLP-1 mund të jenë të dobishme nëse merren me kujdes, nën mbikëqyrje dhe tek personat që realisht kanë nevojë për to. Por problemi lind kur përdoren në mënyrë agresive, pa ushqyerje të duhur dhe pa monitorim të gjendjes shëndetësore.
Atëherë, humbja e shpejtë e peshës mund të ketë pasoja serioze. Ndër efektet anësore që përmenden janë: të përziera, të vjella, diarre, mungesë e lëndëve ushqyese, humbje e masës muskulore, lëkurë e varur, madje edhe rrezik më i madh për probleme me pankreasin. Në raste më të rënda, mjekët paralajmërojnë edhe dobësim të kockave, rritje të rrezikut për thyerje, rënie të flokëve madje edhe të dhëmbëve.
Shqetësim të veçantë ngjall fakti se gjatë dobësimit të shpejtë, trupi mund të sillet si në rastet e anoreksisë. Kjo nënkupton jo vetëm ndryshime estetike, por edhe një rënie reale të qëndrueshmërisë fizike. Disa mjekë paralajmërojnë se personat që humbasin shumë masë trupore në një kohë të shkurtër bëhen më të ndjeshëm ndaj lëndimeve, shërohen më vështirë dhe mund të dëmtojnë shëndetin në afat të gjatë.
Në këtë kontekst, disa aktore janë bërë simbol i një fenomeni më të gjerë. Demi Moore, në javët e fundit, ka qenë disa herë në qendër të diskutimeve për shkak të figurës shumë të hollë, ndërsa reagime të ngjashme ka shkaktuar edhe Emma Stone, për të cilën fansat thonë se nuk ka qenë kurrë më e dobët.
Margot Robbie, gjithashtu, ka nxitur një valë komentesh pas paraqitjes në Javën e Modës në Paris, edhe pse disa ekspertë në këtë rast kanë qenë më të kujdesshëm dhe kanë theksuar se një figurë më e dobët nuk nënkupton automatikisht përdorim të barnave.
E gjithë kjo histori, në fakt, flet për diçka më të madhe sesa vetë tapeti i kuq. Hollywood është një fabrikë trendesh, por edhe pasigurish. Ajo që në ceremoninë e Oscar prezantohet si glamur shpesh shumë shpejt kthehet në presion shoqëror që përhapet në rrjetet sociale, fushatat e modës dhe jetën e përditshme të njerëzve të zakonshëm. /Telegrafi/