Rigjallëroni rrobat e bardha duke përdorur një përbërës kuzhine shumë të lirë dhe tejet efektiv
Ndonjëherë duket më e lehtë t’i hedhim rrobat ose të përdorim kimikate të forta si përpjekje e fundit për t’i rikthyer në gjendje të mirë, por kjo nuk është gjithmonë mënyra më e mirë për ta zgjidhur këtë problem.
Sipas ekspertit të heqjes së njollave, Nigel Bearman nga Daily Poppins, ekziston një zgjidhje shumë më e thjeshtë dhe më ekonomike — dhe kushton shumë pak në shumicën e dyqaneve ushqimore.
“Lëngu i limonit është një pastrues natyral me veti antibakteriale, që do të thotë se largon në mënyrë efektive njollat dhe vret bakteret”, tha eksperti.
“Jo vetëm që i pastron rrobat në mënyrë efikase, por gjithashtu i lë ato të buta dhe me aromë të këndshme”.
Për ta provuar këtë metodë natyrale zbardhuese në shtëpi, shtrydhni lëngun e një limoni të plotë në një kovë me ujë të nxehtë dhe më pas zhytni rrobat e bardha brenda.
Lërini të qëndrojnë për një deri në dy orë, duke i kontrolluar herë pas here, dhe më pas lajini si zakonisht.
Acidi citrik në lëngun e limonit vepron si një zbardhues natyral, duke shpërbërë papastërtitë dhe njollat pa përdorur përbërës sintetikë.
Kjo metodë jo vetëm që kursen para, por është edhe një alternativë më miqësore ndaj mjedisit krahasuar me produktet tradicionale, është më e butë për pëlhurat dhe më e mirë për natyrën.
Për njolla veçanërisht të vështira, Nigel rekomandon të kombinoni lëngun e limonit me pak kripë dhe ta fërkoni lehtë zonën përpara larjes.
Tharja e rrobave të bardha jashtë, nën rrezet e drejtpërdrejta të diellit, e rrit edhe më shumë efektin zbardhues, pasi rrezet UV veprojnë si një agjent natyral zbardhues.
Përveç përdorimit në lavanderi, lëngu i limonit njihet si një përbërës shumëfunksional në shtëpi, që përdoret për pastrim dhe dezinfektim.
Eksperti shtoi: “Provoni ta përzieni me ujë për të krijuar një pastrues universal. Aciditeti i tij ndihmon në shpërbërjen e yndyrës dhe papastërtive pa pasur nevojë për kimikate të ashpra.
“Përzieni sasi të barabarta lëngu limoni dhe uji në një shishe me spërkatës dhe përdoreni në çdo sipërfaqe të shtëpisë për një pastrim të thellë”.