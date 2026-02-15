Revolucion i madh te Bayerni, pritet tetë largime gjatë verës
Pavarësisht zgjatjeve të rëndësishme të kontratave, vera pritet të sjellë ndryshime të mëdha në përbërjen e skuadrës së FC Bayern Munich. Drejtuesit sportivë, me në krye Max Eberl dhe Christoph Freund, do të përballen me një merkato intensive, pasi pothuajse çdo repart i ekipit preket nga lëvizjet e mundshme.
Pas muajsh negociatash, Bayerni konfirmoi rinovimet me Serge Gnabry (deri në 2028) dhe Dayot Upamecano (deri në 2030). Dy lojtarët me përvojë do të jenë pjesë e projektit edhe sezonin e ardhshëm, por jo të gjithë bashkëlojtarët e tyre do të jenë në fotografinë tradicionale para nisjes së sezonit të ri.
Largimi i Leon Goretzka (31) konsiderohet pothuajse i mbyllur. Pas tetë vitesh në Mynih, mesfushori pritet të largohet, me AC Milan që ka shfaqur interes serioz, ndërsa klube nga Anglia dhe Turqia po ashtu monitorojnë situatën.
E ardhmja e Raphael Guerreiro (32) mbetet e paqartë. Kontrata e tij skadon në verë dhe sinjalet aktuale tregojnë drejt një largimi të mundshëm, me SL Benfica që përmendet si opsion.
Talenti 17-vjeçar Wisdom Mike pritet të zgjasë kontratën deri në vitin 2027 dhe më pas të huazohet për të fituar eksperiencë. Ndërkohë, Nicolas Jackson (24) do të rikthehet te Chelsea, pasi klubi bavarez nuk pritet të aktivizojë opsionin e blerjes prej 65 milionë eurosh.
Situata e portierit rezervë Sven Ulreich (37) është ende e hapur. Kontrata e tij skadon në verë dhe bisedimet janë në vijim, me një qëndrim të mundshëm që nuk përjashtohet.
Edhe e ardhmja e Kim Min-jae (29) mbetet në pikëpyetje. Mbrojtësi koreano-jugor është përmendur prej kohësh si kandidat për largim, por mungesa e një oferte të kënaqshme ka penguar zhvillimet. Interes për të kanë shfaqur Chelsea dhe Tottenham Hotspur.
Kontrata e Manuel Neuer (39) skadon gjithashtu këtë verë. Portieri legjendar, pesë herë i shpallur më i miri në botë në rolin e tij, ende nuk ka vendosur përfundimisht për të ardhmen, por brenda klubit ekziston optimizëm se ai do të firmosë një zgjatje njëvjeçare.
Në fund të listës është Konrad Laimer (28). Bayerni dëshiron ta mbajë mesfushorin austriak, por kërkesat për rritje page kanë pezulluar negociatat. Megjithatë, rëndësia e tij taktike dhe fleksibiliteti në fushë e bëjnë një marrëveshje të mundshme.
Me disa kontrata që skadojnë, të tjera në rinegocim dhe disa largime të pritshme, vera në Mynih pritet të jetë e ngarkuar. Pavarësisht ambicies për të synuar tripletën, drejtuesit bavarezë do të duhet të menaxhojnë me kujdes një tranzicion të rëndësishëm në përbërjen e skuadrës. /Telegrafi/