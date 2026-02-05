Rënia e një kampioni: Klubi anglez dënohet me -6 pikë pasi theu rregullat financiare nga Liga Premier
Leicester City është ndëshkuar me zbritje prej gjashtë pikësh pasi është shpallur fajtor për shkelje të rregullave financiare të Ligës Premier.
Klubi, që aktualisht garon në Championship, do të rrëshqasë ndjeshëm në renditje dhe pas këtij vendimi, të dhënë të enjten nga një komision i pavarur, do të mbetet jashtë zonës së rënies vetëm falë golavarazhit.
Ndëshkimi e lë Leicesterin në vendin e 20-të, me pikë të barabarta me West Bromwich Albion dhe Blackburn Rovers – tri klube ish-pjesëmarrëse në Ligën Premier dhe dy herë fituese të titullit kampion.
Zbritja prej gjashtë pikësh vjen pas një beteje të gjatë ligjore, me seancën dëgjimore që u mbajt në muajin nëntor para një paneli të posaçëm. Klubi është shpallur fajtor për shkelje të Rregullave të Fitimit dhe Qëndrueshmërisë (PSR) për sezonin 2023/24, kur Leicester ishte ende pjesë e kategorisë së dytë.
Liga Premier konfirmoi akuzat në muajin maj, ndërsa Leicester u akuzua gjithashtu se nuk kishte dorëzuar llogaritë vjetore brenda afatit të 31 dhjetorit. Një tjetër akuzë shtesë lidhej me dështimin për të përmbushur “detyrimin për të ofruar ndihmë të plotë, të saktë dhe të menjëhershme ndaj Liga Premier”.
Në shtator të vitit 2024, Leicester kishte fituar një apel ndaj një shkeljeje të mëparshme të dyshuar të PSR-së, pasi paneli kishte konstatuar se Liga Premier nuk kishte juridiksion për ta ndëshkuar klubin, për shkak se ai kishte rënë nga elita në momentin kur përfundonte periudha kontabël më 30 qershor 2023.
Sipas të dhënave, Leicester ka regjistruar humbje të kombinuara mbi 200 milionë funte në periudhën trevjeçare që përfundon më 30 qershor 2024. Rregulloret e PSR-së lejojnë një maksimum prej 81 milionë funtesh për atë periudhë, me disa rregullime të mundshme për zbritje.
Si përfundoi Leicester në këtë situatë?
Beteja e Leicesterit për përputhje me rregullat financiare është historia e një klubi që guxoi të ëndërronte, por gjatë rrugës humbi vlerat themelore që e kishin çuar drejt suksesit. Nën drejtimin e Brendan Rodgers, para se gjithçka të shpërbëhej, Leicester ishte një skuadër që trondiste vazhdimisht elitën tradicionale.
Dy sezone radhazi, klubi humbi kualifikimin në Ligën e Kampionëve në ditën e fundit të kampionatit, por në të njëjtën periudhë fitoi FA Cup dhe arriti deri në gjysmëfinale evropiane. Leicester do të argumentojë se është ndëshkuar thjesht për faktin se tregoi ambicie.
Kontrollet strikte financiare i kanë goditur ata, ashtu siç kanë prekur edhe klube të tjera si Aston Villa, Newcastle dhe Crystal Palace. Këto rregulla shpesh konsiderohen të padrejta, pasi favorizojnë “Big Six”-in me të ardhurat e tyre kolosale dhe shtrirjen globale, ndërsa Leicester ka vuajtur pasojat.
Megjithatë, vitet e fundit kanë qenë një betejë e vazhdueshme dhe shumë tifozë e kishin parë këtë rënie të vinte. Gishtat e akuzës janë drejtuar ndaj pronarit Aiyawatt Srivaddhanaprabha dhe drejtorit sportiv Jon Rudkin, për keqmenaxhim të vazhdueshëm.
Sipas konsensusit të përgjithshëm, gjithçka nisi në verën e vitit 2021, kur klubi shpenzoi mbi 50 milionë funte për afrime të reja dhe nuk shiti asnjë yll. Kjo krijoi presionin për të vazhduar përparimin dhe për të mbetur në Evropë, gjë që Leicester nuk e arriti.
Edhe pse arriti në gjysmëfinale të Ligës së Konferencës, rënia kishte nisur tashmë. Rënia nga Liga Premier në vitin 2023 ishte një goditje e rëndë financiare, pasojat e së cilës ndihen ende sot. Në sezonin 2022/23, raporti paga-qarkullim arriti në shifrën alarmante prej 116 për qind.
U morën shumë vendime të gabuara, përtej faktit të mosshitjes së lojtarëve në një sezon të vetëm. Pse lojtarë si Youri Tielemans, Caglar Soyuncu dhe Jonny Evans u lejuan të largoheshin pa pagesë? Pse vlerësimet për lojtarë të caktuar ishin kaq të larta? Pse futbollistë si Vestergaard dhe Danny Ward morën kontrata të reja luksoze? Pse Harry Winks dhe Conor Coady përfituan marrëveshje që arrinin mbi 85 mijë funte në javë në Liga Premier? Leicester duket se nuk nxori asnjë mësim.
Edhe sezonin e kaluar, klubi vazhdonte të paguante kontratat e ish-trajnerëve Steve Cooper dhe Ruud van Nistelrooy, me kosto të përbashkët mbi 7 milionë funte në vit./Telegrafi