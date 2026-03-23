Rekomandimet e OSBE/ODIHR-it janë bazë për ndryshimin e Kodit Zgjedhor në Maqedoni
Rekomandimet e OSBE/ODIHR do të jenë baza për ndryshimet në Legjislacionin Zgjedhor, njoftoi Ministria e Drejtësisë.
Ministri Filkov, i cili kryeson grupin e punës ndërpartiake, sot ua shpërndau materialin përfaqësuesve të partive parlamentare. Ata, nga ana tjetër, do të duhet ta analizojnë materialin në dy javët e ardhshme dhe të japin komentet dhe sugjerimet e tyre.
"Ka filluar një analizë e detajuar e rekomandimeve të OSBE/ODIHR, e cila do të përfaqësojë një themel kyç për ndryshimet e ardhshme në Kodin Zgjedhor. Reformat në legjislacionin zgjedhor kërkojnë dialog politik dhe konsensus të gjerë. Vetëm përmes një qasje të përbashkët mund të ndërtojmë një sistem zgjedhor të qëndrueshëm, të besueshëm dhe të drejtë. Qëllimi ynë është legjislacioni modern në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe besimi më i madh i qytetarëve në procesin zgjedhor", njoftojnë nga Ministria e Drejtësisë pas takimit.
OBRM-PDUKM pranon shumicën e rekomandimeve të OSBE-së, por po shqyrton gjithashtu mundësinë e futjes së një njësie të vetme zgjedhore me një prag të caktuar zgjedhor, i cili ende nuk është negociuar. Blloku shqiptar këmbëngul në njësi të shumëfishta zgjedhore, me variacione nga 3 në 8. LSDM më parë favorizonte një njësi të vetme zgjedhore, por tani për tani nuk kanë zbuluar se çfarë do të paraqesin në takimin e ardhshëm.
"E Majta", nga ana tjetër, thekson se është e rëndësishme të ndryshohen rregullat për reklamat shtetërore për të gjitha partitë parlamentare. ZNAM propozon uljen e numrit të deputetëve nga 120 në 90, por kjo kërkon ndryshime kushtetuese, për të cilat partitë më të mëdha nuk janë të përgatitura. PLD, përveç një njësie të vetme zgjedhore, propozon edhe futjen e listave të hapura.
Ndërkohë, ministria informon se përveç partive, për ndryshimet do të konsultohen edhe KSHZ-ja, Komisioni Kundër Korrupsionit, Enti Shtetëror i Auditimit dhe Agjencia e Medias.