Mickoski: Qeveria e mëparshme nënshkroi kapitullim duke pranuar kërkesat bullgare, nuk do t'i nënshtrohem shantazheve
Kryeministri i RMV-së, Hristijan Mickoski, thotë se qeveria e mëparshme e LSDM-së dhe BDI-së nënshkroi një kapitullim duke pranuar kërkesat bullgare, duke treguar se kjo qeveri nuk do t'i nënshtrohet shantazhit.
"Po dërgoj tre mesazhe në përgjithësi. Mesazhi i parë është se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese pa OBRM-PDUKM-në.
Politikanët e opozitës mund të jenë indi i butë i identitetit dhe shtetësisë maqedonase, dhe kjo është ajo që ata kanë zgjedhur.
Unë as nuk mund t'i gjykoj dhe as t'u jap fjalë lavdërimi. Kjo është zgjedhja e tyre dhe kjo është rruga që ata kanë vendosur të ndjekin. Së dyti, jam absolutisht i vetëdijshëm se qeveria e mëparshme nënshkroi një dokument të bardhë që ne e quajmë kapitullim, për shkak të interesave të ndryshme. BDI kishte disa interesa atëherë, LSDM kishte interesa të tjera. Por ajo që i bashkon është fakti dhe dëshira dhe mendimi se nëse nënshkruajnë një dokument të bardhë, dikush thjesht do t'u japë fitoren në zgjedhjet parlamentare që pasuan. Është e qartë se kjo nuk ndodhi dhe ata tani janë në opozitë të thellë dhe në shpërbërjen e brendshme të strukturave të të dy partive politike.
Dhe së treti, duke pasur parasysh se ne jemi politikanë të vërtetë, ne e dimë saktësisht se cilat janë detyrimet që qeveria e mëparshme ndërmori si Qeveri. Por ne gjithashtu e dimë saktësisht se cilat janë detyrimet që një Qeveri e mëparshme e fqinjit tonë lindor ka ndërmarrë, dhe kjo është respektimi konsistent i të drejtave të njeriut duke nënshkruar dhe ratifikuar Rezolutën për Respektimin e të Drejtave të Njeriut Të drejtat. Sot keni të paktën 14 vendime të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut me të cilat Bullgaria është e detyruar të lejojë regjistrimin e OMO Ilinden - Pirin, ajo refuzon ta bëjë këtë. Dhe kjo Rezolutë është shumë kohë para se këto kushte të pranoheshin nga qeveria e mëparshme kapitulluese maqedonase e LSDM-së dhe BDI-së", theksoi Mickoski në "Alsat".
Lidhur me incidentin e sotëm para ambasadës bullgare në Shkup, Mickoski tha se dënon fuqishëm këtë ngjarje penalo-juridike.
"Qëndrimi im është i njëjtë me atë të Qeverisë. Ne e dënojmë fuqishëm këtë ngjarje penalo-juridike. Ajo që mund të them është se personi që është autor i kësaj vepre penale është ndaluar dhe në këto momente po merret në pyetje për të parë motivet që kanë bërë të ndodhë ajo që ndodhi, për të kuptuar se çfarë e ka nxitur këtë person të bëjë atë që bëri", tha Hristijan Mickoski./Telegrafi/