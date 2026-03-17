Regjistrohen dy rrëqebuj të rinj në Malin Sharr
Parku Kombëtar i “Mali i Sharr” njofton se përmes monitorimit me kamera në zonën e mbrojtur janë regjistruar dy rrëqebuj të rinj ballkanikë.
Me këto dy rrëqebuj, numri i përgjithshëm i këtyre kafshëve të egra tani arrin në pesë, të cilat përbëjnë një specie të rrallë dhe të rrezikuar.
"Në kamerat tona kurth në territorin e Parkut, së fundmi janë regjistruar dy individë të rinj të rrëqebullit Ballkanik. Të njëjtit janë vërejtur gjatë realizimit të monitorimit të rregullt, në pjesën e territorit që administrativisht i përket Komunës së Vrapçishtit. Me këtë, numri i individëve të identifikuar të rrëqebullit rritet nga 3 në 5.
Të dy individët janë në gjendje të mirë shëndetësore, gjë që paraqet tregues për stabilizimin dhe rikuperimin e popullatës së këtij lloji të rrallë në Malin Sharr.
Falë angazhimit të ekipit të I.P. Parku Kombëtar Mali Sharr, numri i kafshëve të egra, e veçanërisht i rrëqebullit, është në rritje, duke konfirmuar efektin pozitiv të masave për mbrojtjen e natyrës", thuhet në njoftimin e PK "Mali Sharr"./Telegrafi/