Real Madridi do të aktivizojë klauzolën e blerjes së Nico Paz dhe më pas ta shesë atë në Ligën Premier
Sipas gazetarit italian, Gianluca Di Marzio, Real Madridi po planifikon të aktivizojë klauzolën e blerjes së Nico Paz nga Como dhe më pas ta shesë atë për të maksimizuar fitimin.
Paz nuk është në planet e Jose Mourinhos për sezonin e ardhshëm, me Rea; Madridin që është gati të shesë të gjitha të drejtat e tij.
Gjigantët spanjollë janë të pakënaqur që Paz do të kalojë edhe një sezon me Comon dhe po i bëjnë presion gjigantëve italianë që të paguajnë 60 milionë euro për transferimin e tij të përhershëm.
Megjithatë, skuadra e Cesc Fabregas nuk ka ndërmend të paguajë një tarifë kaq të majme për lojtarin argjentinas, por do të vazhdojë bisedimet me Real Madridin javën e ardhshme për të gjetur një zgjidhje.
Situazione Nico Paz: previsti nuovi contatti tra @Como_1907 e @realmadrid @skysport https://t.co/vGj2Or8Bgo
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2026
Siç qëndrojnë gjërat, vazhdimi i 21-vjeçarit në Como duket i pamundur, me Ligën Premier që duket si destinacioni i tij i mundshëm i radhës.
Me Real Madridin që ka kontroll të plotë mbi të drejtat e tij, Paz ka duart e lidhura për të vendosur për të ardhmen e tij.
Klauzola e tij e riblerjes me vlerë 10 milionë euro skadon në fund të muajit, ndërsa shitja e tij pritet të pasurojë Los Blancos së paku 50 milionë euro. /Telegrafi/