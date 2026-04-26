Real Madridi del kundër klubeve të tjera, padit La Ligën
Më 26 mars, La Liga spanjolle prezantoi protokollin e parë për parandalimin dhe trajtimin e situatave të diskriminimit, dhunës ose abuzimit në stadiumet profesionale të futbollit.
"Njoftimi theksoi qëllimin për të forcuar angazhimin ndaj 'sigurisë dhe mirëqenies në kampionatin tonë'", tha Javier Tebas, president i Shoqatës së Klubeve Spanjolle.
Nisma u mbështet plotësisht nga Ministri i Brendshëm, Fernando Grande-Marlaska, duke shtuar se "Komisioni Shtetëror kundër Dhunës në Sport po punon për reformimin e ligjit kundër dhunës, racizmit, ksenofobisë dhe intolerancës në sport, me qëllim përndjekjen më të rreptë të grupeve ultras dhe rritjen e sigurisë pranë stadiumeve".
Megjithatë, siç ka mësuar MARCA, Real Madridi ka ngritur një padi "duke kërkuar anulimin e vendimit të Komisionit të Delegatëve të LaLigës të 20 shkurtit 2026, i cili miratoi këtë 'protokoll udhëzues'".
Reali gjithashtu kërkoi masa të përkohshme pa dëgjuar palën tjetër, por gjyqtari refuzoi, duke dashur të dëgjonte më parë versionin e LaLigës.
Ky veprim ka shkaktuar shqetësim midis klubeve të tjera, të cilët nuk e kuptojnë pse Real Madridi po "ngas përsëri në drejtimin e kundërt", madje edhe për një temë kaq të ndjeshme. Ata besojnë se ky veprim i pakuptueshëm po ndikon negativisht përsëri në reputacionin e Real Madridit. /Telegrafi/