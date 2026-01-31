Reagimi i hutuar i një qeni pasi hëngri boronicë u bë hit viral
Një video simpatike që tregon reagimin e hutuar të një qeni pasi hëngri një boronicë shumë shpejt po pushton internetin.
Në video shihet Reggie, një American Bully me sytë që duken si nga një film vizatimor, i cili pak çaste pasi gëlltiti ëmbëlsirën, shikon rreth e rrotull me habi, duke u munduar të kuptojë se ku është zhdukur ajo.
“E hëngri kaq shpejt sa mendoi se ishte zhdukur”, shkruan përbri fotos.
Shprehja e fytyrës së Reggiet kalon brenda sekondave nga pritshmëritë e mëdha në zhgënjim të pastër, gjë që për shumë njerëz ishte komike.
Në video, Reggie merr boronicën dhe e ha me një të rënë të lapsit. Afërsisht në të njëjtin çast ndalon dhe shikon rreth e rrotull me sytë hapur gjerësisht, sikur të shpresojë se do të shfaqet sërish si me magji.
Hezitimi i tij dhe shprehja e hutuar e fytyrës krijojnë përshtypjen se ai me të vërtetë besoi se boronica ishte thjesht avulluar.
Në komentet poshtë videos, fansat shprehën simpati të madhe dhe shaka. /Telegrafi/