Rasti “Pulse”: Ishte sekret publik se pronari Deko kishte mbrojtje nga policia dhe inspektoratet
Me leximin e dëshmive të dy vajzave, sot vazhdoi gjykimi për zjarrin në diskotekën “Pulse” në Koçan. Njëra nga të mbijetuarat, Ana Tomeva, në dëshminë e saj si dëshmitare e Prokurorisë, deklaroi se objekti punonte rregullisht pa kontroll të dokumentacionit dhe pa dalje të shënuara kundër zjarrit.
Në dëshminë e lexuar u tha se pronari Dejan Jovanov-Deko, dyshohet se kishte mbrojtje nga persona në polici dhe në shërbimet inspektuese.
“Është sekret publik se Dejan Jovanov Deko ka mbrojtje nga njerëz në polici dhe inspektorate”, thuhej në dëshminë e lexuar.
Tomeva dëshmoi se kishte punuar edhe në lokalin “Klasik” dhe në diskotekë pa qenë e regjistruar, ndërsa pagën e merrte në dorë. Sipas saj, kuponët fiskalë zëvendësoheshin me dokumentacion të paligjshëm që brenda lokalit e quanin “para të zeza”.
Ajo theksoi gjithashtu se punonjësit nuk kishin asnjë trajnim për mbrojtje nga zjarri dhe shpëtim, madje nuk dinin as ku ndodheshin aparatet kundër zjarrit.
Në dëshmi u tha edhe se gjatë kontrolleve të paralajmëruara inspektuese, një pjesë e punonjësve dhe të pranishmëve paraqiteshin si mysafirë për të fshehur gjendjen reale në lokal.