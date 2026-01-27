Rashford drejt PSG-së në fund të sezonit
Sipas CaughtOffside, Marcus Rashford pritet që në fund të sezonit të përfundojë te Paris Saint-Germain, për dy arsye kryesore.
Së pari, Barcelona po përballet me vështirësi financiare dhe, përpara se të tentojë afrimin e Rashfordit, duhet të menaxhojë largime lojtarësh, ulje pagash dhe të sigurojë të ardhura shtesë.
Së dyti, Rashford aktualisht nuk është titullar dhe mbetet shpesh në stol kur Raphinha dhe Lamine Yamal janë plotësisht të gatshëm.
Sulmuesi anglez u la në stol në ndeshjen ndaj Real Oviedos dhe nuk pritet të startojë as ndaj Copenhagenit.
Ndërkohë, PSG është gati të rivalizojë Barcelonën me një ofertë prej 50 milionë eurosh për Rashfordin, i cili aktualisht është në huazim nga Manchester United.
Nëse Barcelona dëshiron ta transferojë lojtarin, klubi katalanas ka një opsion blerjeje prej 30 milionë eurosh, por marrëveshja kushtëzohet edhe me pranimin e një uljeje page nga ana e vetë lojtarit. /Telegrafi/