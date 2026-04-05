Raportime për të shtëna me armë pranë Shtëpisë së Bardhë, Shërbimi Sekret po heton ngjarjen
Shërbimi Sekret ka thënë se po heton të shtënat me armë gjatë natës pranë Shtëpisë së Bardhë të dielën.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, oficerët iu përgjigjën menjëherë pas mesnatës së dielës raportimeve për të shtëna me armë në afërsi të Parkut Lafayette, tha Shërbimi Sekret në një deklaratë.
Sipas deklaratës, nuk u raportuan të lënduar dhe u krye një kontroll i parkut dhe zonës përreth.
Deri më tani nuk ka ndonjë të dyshuar të gjetur.
Parku Lafayette ndodhet direkt në veri të Shtëpisë së Bardhë.
Presidenti Donald Trump është në Uashington dhe po organizon një darkë familjare të Pashkëve në Shtëpinë e Bardhë të dielën.
Operacionet e Shtëpisë së Bardhë mbeten normale, megjithëse është vendosur një pozicion i shtuar sigurie, tha Shërbimi Sekret.
Mbylljet e rrugëve fillimisht ishin në fuqi ngjitur me parkun.
Por shefi i Komunikimit për Shërbimin Sekret Anthony Guglielmi tha në një postim në X pas orës 8 të mëngjesit se mbylljet ishin larguar.
Hetimi mbeti aktiv të dielën në mëngjes.
Shërbimi Sekret tha se po kërkon një automjet të mundshëm dhe një person, ndërsa po koordinohet me Policinë e Parkut të SHBA-së dhe Departamentin e Policisë Metropolitane të Uashingtonit. /Telegrafi/