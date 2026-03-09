Raporti ndërkombëtar: Serbia ndër vendet me nivelin më të lartë të korrupsionit në Evropë
Serbia vazhdon të renditet ndër vendet me nivel të lartë të perceptimit të korrupsionit në Evropë, sipas të dhënave më të fundit të indeksit global të publikuar nga World Economics.
Indeksi bazohet në të dhënat e raportit të Transparency International për perceptimin e korrupsionit dhe është konvertuar në një shkallë nga 0 deri në 100 pikë.
Në këtë sistem vlerësimi, 0 nënkupton korrupsion të plotë në institucionet shtetërore, ndërsa 100 tregon mungesë të perceptimit të korrupsionit në qeverisje.
Sipas statistikave për vitin 2025, vendet me nivelin më të ulët të korrupsionit janë kryesisht ekonomitë e Evropës Veriore. Në krye të listës renditet Danimarka me vlerësimin maksimal prej 100 pikësh, e ndjekur nga Finlanda me 97.4 pikë.
Pas tyre në renditje vijnë Luksemburgu, Norvegjia dhe Zvicra me nga 88.3 pikë, ndërsa Suedia renditet me 87 pikë. Më tej në listë janë Holanda me 84.4 pikë, Islanda dhe Irlanda me nga 83.1 pikë, si dhe Gjermania me 80.5 pikë.
Në anën tjetër të tabelës ndodhet Serbia, e cila ka marrë vetëm 28.6 pikë në këtë indeks.
Ky rezultat e pozicionon vendin ndër shtetet me nivel shumë të lartë të perceptimit të korrupsionit në administratën shtetërore.
Në ilustrimin grafik të indeksit global, Serbia është shënuar me ngjyrë kafe, e cila sipas metodologjisë së raportit tregon nivelin më të lartë të korrupsionit në Evropë.
Në fund të renditjes për rajonin gjendet edhe Bosnja dhe Hercegovina me 26 pikë, duke u pozicionuar edhe më poshtë në indeksin global të perceptimit të korrupsionit.