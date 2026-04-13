Rama nis inspektimet në Vlorë, fokus tek shëtitorja e Plazhit të Vjetër
Kryeministri, Edi Rama ka zhvilluar këtë të hënë një vizitë inspektuese në qytetin e Vlorës, ku e ka nisur turin e takimeve në terren nga shëtitorja e Plazhit të Vjetër, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore dhe turistike në zonë.
I shoqëruar nga kryetarja e bashkisë, Brunilda Mersini, si dhe nga inxhinierët e projektit, Rama është njohur nga afër me ecurinë e punimeve dhe detajet teknike të ndërhyrjes, e cila synon transformimin e kësaj hapësire në një zonë moderne dhe funksionale për qytetarët dhe turistët.
Gjatë inspektimit, u theksua rëndësia e përfundimit në kohë të projektit, si dhe standardet që duhet të përmbushë kjo shëtitore për të garantuar cilësi dhe qëndrueshmëri në shërbim të komunitetit.
Vizita në Vlorë pritet të vijojë edhe me inspektime të tjera në pika të ndryshme të qytetit, në kuadër të investimeve publike dhe përgatitjeve për sezonin turistik./euronews/