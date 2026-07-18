Rakuni bëhet yll në internet për shkak të deformimit të rrallë të shtyllës kurrizore
Një rakun me pamje të pazakontë në qytetin amerikan Seattle ka tërhequr vëmendjen e mijëra njerëzve në internet. Banorët e kanë quajtur atë “Jimothy”, ndërsa videot e tij duke lëvizur nëpër oborre dhe ballkone janë bërë virale në rrjetet sociale.
Pamja e pazakontë e kafshës ka bërë që shumë njerëz fillimisht ta konsideronin si një krijesë misterioze, por ekspertët dyshojnë se rakuni mund të vuajë nga një gjendje shumë e rrallë e quajtur sindroma e shtyllës kurrizore të shkurtër (Short Spine Syndrome), e cila shkakton shkurtimin e theksuar të shtyllës kurrizore.
Videot tregojnë Jimothy-n duke vrapuar nëpër oborre, duke u ngjitur në shkallë dhe duke kaluar nëpër hapësira të ngushta. Pavarësisht pamjes së tij të veçantë, ai duket se është në gjendje të lëvizë dhe të ushqehet vetë.
Banorët e Seattle-it janë mahnitur nga qëndrueshmëria e kafshës dhe shumë prej tyre kanë kërkuar që ai të lihet i qetë në habitatin e tij natyror. Disa përdorues të rrjeteve sociale e kanë quajtur edhe "maskota e re" e qytetit.
Ekspertët paralajmërojnë se nuk ka ende një diagnozë zyrtare për Jimothy-n, por pamja e tij përputhet me një çrregullim të rrallë gjenetik. Ata këshillojnë qytetarët të mos e shqetësojnë, pasi rakunët janë kafshë që përshtaten mirë me zonat urbane.
Rasti i Jimothy-t ka kthyer një kafshë të pazakontë në një fenomen viral, duke sjellë interes dhe simpati nga njerëz në mbarë botën. /Telegrafi/