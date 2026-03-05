Raketë mbi stadiumin në Teheran – pamjet nga shkatërrimi tronditin rrjetin
Një arenë sportive në Iran është shkatërruar plotësisht nga një sulm ajror i SHBA-së dhe Izraelit mes konfliktit në Lindjen e Mesme
Një arenë sportive në Teheran, Iran, është shkatërruar pothuajse plotësisht pas një sulmi ajror nga SHBA-ja dhe Izraeli në kuadër të konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme.
Stadiumi 'Azad'i u godit nga një raketë të enjten, duke lënë vetëm një pjesë të vogël të ndërtesës ende në këmbë.
Edhe ndërtesa dhe objekte të tjera në zonë u prekën nga sulmi, përfshirë konviktet dhe një ndërtesë të re që po përdorej nga Federata e Çiklizmit.
Footage shared by Iranian media shows the completely destroyed Azadi Sports Hall, a 12,000-capacity arena in west Tehran that houses many sports events.
Location: 35.722083, 51.269058@GeoConfirmed pic.twitter.com/TlXJm8bapM
— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 5, 2026
Pishina e kompleksit gjithashtu u dëmtua, ndërsa disa dritare të ndërtesave përreth u shkatërruan.
“Shkatërrimi i hapësirave sportive, arsimore dhe shëndetësore është i ndaluar qartë nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq gjatë kohës së luftës, megjithatë sot pamë një sulm të drejtpërdrejtë ndaj një objekti sportiv në stadiumin Azadi”, ka deklaruar Alireza Sohrabian, president i Federatës së Kanotazhit të Iranit
Stadiumi 'Azadi' ka një kapacitet prej rreth 12,000 vendesh dhe ndodhet brenda kompleksit sportiv Azadi. Ai përdoret kryesisht për volejboll, mundje, futsall dhe basketboll.
🔴 The United States and Israel struck the Azadi Indoor Stadium in Tehran.
– ISNA pic.twitter.com/acu6CIjplg
— Universal News (@universalnewsx) March 5, 2026
Arena e mbyllur është gjithashtu shtëpia e ekipit kombëtar të volejbollit të Iranit.
Sporti në të gjithë Lindjen e Mesme është ndikuar nga konflikti në vazhdim. Të martën, një ndeshje tenisi në Emiratet e Bashkuara Arabe u ndërpre kur mbetjet nga një sulm ajror shkaktuan zjarr pranë fushës./Telegrafi/